В нарушение на закона: Бум на фалшиви инвалидни стикери за паркиране в Благоевград

Над 70 фалшиви инвалидни стикера са иззели служителите на „Паркинги и гаражи“ в Благоевград от началото на годината. А случаите с използване на чужди документи са още повече. Така местата за паркиране, и без това недостатъчни в града, стават още по-труднодостъпни за хората с увреждания.

В опит да заобиколят правилата и да паркират безплатно на обозначените за хора с увреждания места, нарушителите стават все по-изобретателни. Последният фрапантен случай е от преди няколко дни.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "В един от заскобените автомобили собственикът притежаваше три преснимани копия на талона. Дори той самият каза, че тези копия ги раздава на съседи, на близки, за да могат да паркират безплатно на зона."

Други прибягват до изработването на фалшиви талони.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "Саморъчно направени без подпис на кмета, без печат на общината, без холограмен стикер, който слагаме ние. Нашите инкасатори са достатъчно опитни в това, с просто око се вижда и реално така засичаме нередовните."

Нарушение е и използването на чужд талон, когато човекът с увреждане не е в автомобила. Установяването на тези случаи обаче е трудно.

Борислав Лазаров, председател на Регионална организация на слепите – Благоевград: "Липсват места и по този начин, придобивайки този талон водачите на тези МПС-та спокойно си поставям автомобилите на определените за хора с увреждания места. Не може човек, който е като мен нали, пътник в автомобила и има право да пътува, да си даде талона и зрящия човек да отиде, да си сложи автомобила без човека с увреждания да присъства."

За да се пресекат злоупотребите и да се улеснят проверките, от "Паркинги и гаражи" предлагат създаването на електронен национален регистър.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "Да можем в рамките на минута две да получим информация за човека, дали той е жив все още, как му е издаден стикера, ТЕЛК решението и т.н."

При установено нарушение се налага санкция в размера на таксата за скоба – 17 евро и 90 цента. За хората с увреждания обаче всяка злоупотреба означава едно място по-малко.