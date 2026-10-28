БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Катастрофа между международен пътнически автобус и...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В нарушение на закона: Бум на фалшиви инвалидни стикери за паркиране в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 70 фалшиви инвалидни стикера са иззели служителите на „Паркинги и гаражи“ в Благоевград от началото на годината. А случаите с използване на чужди документи са още повече. Така местата за паркиране, и без това недостатъчни в града, стават още по-труднодостъпни за хората с увреждания.

В опит да заобиколят правилата и да паркират безплатно на обозначените за хора с увреждания места, нарушителите стават все по-изобретателни. Последният фрапантен случай е от преди няколко дни.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "В един от заскобените автомобили собственикът притежаваше три преснимани копия на талона. Дори той самият каза, че тези копия ги раздава на съседи, на близки, за да могат да паркират безплатно на зона."

Други прибягват до изработването на фалшиви талони.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "Саморъчно направени без подпис на кмета, без печат на общината, без холограмен стикер, който слагаме ние. Нашите инкасатори са достатъчно опитни в това, с просто око се вижда и реално така засичаме нередовните."

Нарушение е и използването на чужд талон, когато човекът с увреждане не е в автомобила. Установяването на тези случаи обаче е трудно.

Борислав Лазаров, председател на Регионална организация на слепите – Благоевград: "Липсват места и по този начин, придобивайки този талон водачите на тези МПС-та спокойно си поставям автомобилите на определените за хора с увреждания места. Не може човек, който е като мен нали, пътник в автомобила и има право да пътува, да си даде талона и зрящия човек да отиде, да си сложи автомобила без човека с увреждания да присъства."

За да се пресекат злоупотребите и да се улеснят проверките, от "Паркинги и гаражи" предлагат създаването на електронен национален регистър.

Бойко Пандурски, управител на "Паркинги и гаражи" – Благоевград: "Да можем в рамките на минута две да получим информация за човека, дали той е жив все още, как му е издаден стикера, ТЕЛК решението и т.н."

При установено нарушение се налага санкция в размера на таксата за скоба – 17 евро и 90 цента. За хората с увреждания обаче всяка злоупотреба означава едно място по-малко.

#талони за паркиране #Благоевград #паркоместа за инвалиди

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
2
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
3
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...
Как да реагираме при среща с мечка в гората?
4
Как да реагираме при среща с мечка в гората?
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България
5
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е...
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
6
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Регионални

Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се камиони затвори пътя Русе – София
Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се камиони затвори пътя Русе – София
13 нови камери следят трафика в Пловдив, предстои подмяна и на останалите 13 нови камери следят трафика в Пловдив, предстои подмяна и на останалите
Чете се за: 04:22 мин.
Трима души са задържани в София при акция срещу разпространението на наркотици Трима души са задържани в София при акция срещу разпространението на наркотици
Чете се за: 02:30 мин.
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно
6565
Чете се за: 01:52 мин.
Спират движението на влаковете от 1 до 11 коловоз на Централна гара от 2 ноември до март догодина Спират движението на влаковете от 1 до 11 коловоз на Централна гара от 2 ноември до март догодина
Чете се за: 03:12 мин.
Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава в ареста
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се камиони затвори пътя Русе – София
Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК дава повече информация по организацията на втория тур за президентския вот ЦИК дава повече информация по организацията на втория тур за президентския вот
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Извънредно заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри Извънредно заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Богдан Кирилов: Тази година в България са осигурени 50 хиляди дози от високодозовата ваксина срещу грип Богдан Кирилов: Тази година в България са осигурени 50 хиляди дози от високодозовата ваксина срещу грип
Чете се за: 10:02 мин.
У нас
Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След атаките с дронове в Румъния: Френски самолет ще патрулира над...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жилищната криза в Португалия – хиляди на протест пред парламента
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След изборите в Бразилия: Загубилият Флавио Болсонаро е избягал в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ