Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите надценки, каквито има в останалите европейски държави

Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока за бита и на парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин. Приветствам обявеното вчера намерение на регулатора цените, въпреки драстичното повишение на цената на газа на международните борси, цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон, до 1 юли 2027 година. Това заяви в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев.

"Наша задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчна ликвидност, съответно във Фонда за сигурност на енергийната система, което и ще направим. Така, че цените на тока за бита и на парното няма да бъдат повишавани", каза премиерът.

По отношение на цените на хранителните продукти, той поясни, че ние сме свободна пазарна икономика и добави:

"Многократно сме заявявали, че ние няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политика на нашето правителство. Но за да имаме наистина обективност при цените, трябва да имаме ясна законова, ясна нормативна рамка, така че да осигурим ефективна регулация на пазара. Да осигурим проследимост на ценообразуването, да се борим срещу нелоялните търговски практики. А това иска подготовка, иска системност. Това и направихме. Ние започнахме първите ни дейности като правителство, като парламентарна група, беше да предложим и да приемем два важни закона – за защита на потребителите и за защита на конкуренцията. Успяхме. На базата на тези закони развихме необходимата подзаконова нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече въоръжени с всички тези методики, започнахме. Започнахме, но не стихийно. Започнахме ясно регламентирани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество, какво слага на трапезата си българският гражданин. Все важни въпроси и ще продължаваме по същия начин. Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече, но имаме цялата нормативна база, която вече е налице и ще продължим работата в това направление."

Във връзка с арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица миналата седмица, премиерът подчерта, че те нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси и призова да не се спекулира по тази тема:

"Над полицията вече няма политически чадър и над службите и там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да се стигне до такива процеси. Виждате вече, че престъпленията се разкриват светкавично. Убийството в Пловдив, убийството в София на Слави Бинев, палежът на антените на 9 октомври – веднага бяха разкрити извършителите, още на следващия ден, само че нямаше как да обявим техните имена, защото те бяха извън граница и за да бъдат арестувани от нашите партньори, които ние предупредихме веднага, трябваше да се извърви целият процес, а той е много сложен и тромав, за издаване на европейска заповед за арест. И те вече са задържани."

Радев предупреди всички, които "вече са задействали машината и които ще купуват гласове":