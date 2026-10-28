БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море. Властите следят движението му в реално време. Очаква се към плавателния съд да бъде изпратен кораб на Военноморските сили, а наблюдението да продължи и с дронове.

Преобърнатият при военна атака кораб „Хорив“ е навлязъл в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Информацията е докладвана снощи около 21:00 ч., когато плавателният съд е забелязан на 13 морски мили източно от нос Сиври Бурун – най-северният нос на българското Черноморие.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, посочиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Българските институции следят движението на кораба в реално време. Очаква се днес да бъдат предприети действия по проследяването му. По информация от Министерството на транспорта към мястото може да бъде изпратен кораб на Военноморските сили, а наблюдението ще се извършва и с дронове.

Навлизането на „Хорив“ в българската икономическа зона идва в деня на тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, която ще се проведе в София. Основна тема на разговорите ще бъде сигурността и отбраната в Черноморския регион.

Корабът „Хорив“ беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Очаква се по-късно днес да стане ясно какви конкретни действия ще предприемат българските институции за проследяването на плавателния съд и гарантирането на безопасността в района.

#българска икономическа зона #Преобърнатият кораб „Хорив“ #български води #Черно море

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България
2
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е...
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно
3
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за...
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
4
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа?
5
Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на...
Разследват обществена поръчка за близо 3,5 млн. лева в Сунгурларе заради платени, но недовършени строителни дейности
6
Разследват обществена поръчка за близо 3,5 млн. лева в Сунгурларе...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Регионални

Едва 750 грама: Лекари в Бургас спасиха бебе, родено почти четири месеца по-рано
Едва 750 грама: Лекари в Бургас спасиха бебе, родено почти четири месеца по-рано
Разкриха нарколаборатория в центъра на Бургас, четирима души са задържани Разкриха нарколаборатория в центъра на Бургас, четирима души са задържани
Чете се за: 01:07 мин.
"Върнаха ни в каменната ера": Два месеца без топла вода в столичния кв. "Младост", жителите питат – докога? "Върнаха ни в каменната ера": Два месеца без топла вода в столичния кв. "Младост", жителите питат – докога?
Чете се за: 08:00 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ) Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
13 нови камери следят трафика в Пловдив, предстои подмяна и на останалите 13 нови камери следят трафика в Пловдив, предстои подмяна и на останалите
Чете се за: 04:22 мин.
В нарушение на закона: Бум на фалшиви инвалидни стикери за паркиране в Благоевград В нарушение на закона: Бум на фалшиви инвалидни стикери за паркиране в Благоевград
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите надценки, каквито има в останалите европейски държави
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите надценки, каквито...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
"Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на газа "Булгаргаз" ще ревизира прогнозата си за поскъпване на газа
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ) Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал ден, трябва...
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Премиерът за палежа на "Старлинк": Предупредихме навреме...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Нападение пред израелското посолство в Белград, извършителят е...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ