Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море. Властите следят движението му в реално време. Очаква се към плавателния съд да бъде изпратен кораб на Военноморските сили, а наблюдението да продължи и с дронове.

Преобърнатият при военна атака кораб „Хорив“ е навлязъл в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Информацията е докладвана снощи около 21:00 ч., когато плавателният съд е забелязан на 13 морски мили източно от нос Сиври Бурун – най-северният нос на българското Черноморие.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, посочиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Българските институции следят движението на кораба в реално време. Очаква се днес да бъдат предприети действия по проследяването му. По информация от Министерството на транспорта към мястото може да бъде изпратен кораб на Военноморските сили, а наблюдението ще се извършва и с дронове.

Навлизането на „Хорив“ в българската икономическа зона идва в деня на тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, която ще се проведе в София. Основна тема на разговорите ще бъде сигурността и отбраната в Черноморския регион.

Корабът „Хорив“ беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Очаква се по-късно днес да стане ясно какви конкретни действия ще предприемат българските институции за проследяването на плавателния съд и гарантирането на безопасността в района.