Преобърнатият товарен кораб "Хорив" навлиза в български води

Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“, който се очаква в следващото денонощие да навлезе в българската зона на отговорност, съобщиха от Министерствота на транспорта и съобщенията.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на отбраната Димитър Стоянов проведоха среща, на която бяха съгласувани варианти за действие, за да се гарантира сигурността на корабоплаването.

Движението на кораба се наблюдава непрекъснато, като информацията за развитието на ситуацията ще се актуализира своевременно. Ще бъдат издавани и регулярни известия до мореплавателите. Ще бъде изпратен и кораб на Военноморските сили за оглед на преобърнатия кораб.