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ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Военните министри на България, Турция и Румъния с остра реакция на поредния удар с дронове в българската икономическа зона в Черно море

Николай Минков от Николай Минков
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Трябва да се засили мониторинга, както и да предприемат нужните мерки, за да се гарантира свободното корабоплаване в Черно море, заявиха министрите

министърът отбраната румъния осъждаме атаките дронове цивилни кораби черно море число нападението български води
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Ударите над търговския кораб съвпаднаха по време със среща в София на военните министри на България Румъния и Турция и началниците на отбраната на трите държави. Целта на форума бе да се набележат политически и военни мерки за гарантиране сигурността на свободното корабоплаване в акваторията на Черно Море по Източния фланг на НАТО.

Новината, че нов търговски кораб е атакуван в изключителната икономическа зона на България пренареди протокола от тристранната среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния.

Пред медиите те остро осъдиха продължаващата ескалация на напрежението в западната част на Черно море, провокирана от зачестилите удари с дронове срещу цивилни кораби.

Трите държави се обединиха около становището, че трябва да се засили мониторинга, информационната осведоменост за заплахи, следствие ескалацията на войната между Русия и Украйна, както и да предприемат нужните мерки, за да се гарантира свободното корабоплаване.

Остра реакция от страна на военните министри на България Румъния и Турция. Инцидентът наложи промяна в общата декларация от тристранната среща.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "България, Румъния и Турция са единни в позиията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. ПРЕСЕЧКА Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Договорихме стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение. Постигнахме съгласие и за създаването на стриктно тристранен механизъм за координация в Черно море чрез него България, Румъния и Турция ще провеждаме регулярни консултации, ще обменяме информация между нас и ще определяме следващи практически мерки за укрепване на регионалната сигурност и стабилност."

Министърът на отбраната на Румъния призова за координирани действия от страна на трите натовски черноморски държави.

Щефан-Раду Опря, министър на отбраната на Румъния: "Силно осъждаме атаките с дронове срещу цивилни търговски кораби в района на Черно море, в това число и нападението днес в български води. Тези атаки са опасна ескалация на рисковете, породени от руската агресия срещу Украйна. Румъния директно се конфронтира с последствията от тази война. Атаките срещу търговски кораби изискват координиран отговор."

Турският министър на отбраната призова да се избягват действия, които допълнително ще ескалират напрежението и се обяви за повече дипломация.

Яшар Гюлер, министър на отбраната на Турция: "Въоръжените сили на Турция, заедно с въоръжените сили на България и Румъния, притежават необходимия капацитет за предприемане на всякакви мерки.Важно е обаче да отчитаме времето и настоящата обстановка. Ето защо, чрез провеждането на чувствителна и внимателна дипломация, трябва да избягваме подходи, които биха увеличили напрежението и опасността в региона."

Тримата министри се договориха в за нови срещи в най-кратки срокове, на политическо ниво в Букурещ и на ниво военна експертиза в Анкара.

#Турция, Румъния, България, #контейнеровоз #удари с дронове #министри на отбраната #декларация #среща

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