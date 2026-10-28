Контейнеровоз беше ударен с три дрона в българската икономическа зона в Черно море, екипажът беше спасен

Нов търговски кораб беше ударен по обяд в изключителната икономическа българска зона на Черно море. Той е плавал под либерийски флаг и е превозвал 421 контейнера.

Корабът е ударен от три военни дрона на около 17 морски мили източно от нос Калиакра.

Българските екипи спасиха всичките 18 моряци, част от които бедстваха във водата след спешно напускане на кораба.

Каква е хронологията и какво е състоянието на екипажа?

На "Морска гара" във Варна се очаква да пристигнат спасените моряци.

Сигналът за инцидента е получен днес в 12.00 часа от Морския спасително-координационен център в Констанца.

Веднага екипажът е напуснал плавателния съд, започнала е и спасителна операция, в която участваха Военноморските сили, "Гранична полиция" и Главна дирекция "Аварийно спасителна дейност".

Към района са насочени плавателни съдове на Военноморските сили и на "Гранична полиция".

Ударът е наблюдаван от система за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в Оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

Малко преди 13.00 часа, 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са били в спасителната лодка на кораба. Всички моряци са спасени.

Представител на гръцката компания мениджър на кораба благодари на България за бързата реакция и за спасените моряци, които се очаква да пристигнат малко преди 20.00 часа.