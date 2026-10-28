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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“

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военноморските сили проведоха успешно операция спасяване екипажа кораба bdquoconship jetldquo
Снимка: Снимката е илюстративна
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Военноморските сили проведоха днес успешна операция след атаката с дронове на кораба „Contship Jet“ на 17 мили източно от нос Калиакра. В издирвателно-спасителната операция участваха три кораба от състава на ВМС. Към 13.45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровозът е спасен.

Корабът „Contship Jеt“ е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12.00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

#Conship Jet #екипаж на кораба #Успешна операция #Военоморски сили

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