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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“

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Успешно приключи спасителната операция на 18-членния екипаж на контейнеровоза „CONTSHIP JET“, който беше ударен от дронове край нос Калиакра, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Транспортният министър Георги Пеев изказа специални благодарности към екипите, участвали в спасителната операция, за техния професионализъм и бърза реакция при опазването на човешкия живот.

Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз „CONTSHIP JET“ е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12.01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца.

Корабът се е движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и е превозвал 421 контейнера, по данни на екипажа.

В 12.13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“.

В 12.53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.

Акцията е реализирана със своевременни и координирани действия между Министерството на транспорта и съобщенията (ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА „Морска администрация“), Министерството на отбраната (Военноморските сили, Военновъздушните сили) и Министерството на вътрешните работи (Главна дирекция „Гранична полиция“).

#ударен с дронове #18 членове на екипажа #контейнеровоз #спасяване #Министерство на транспорта #калиакра

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