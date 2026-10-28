Турският министър на отбраната: Сигурността на търговските маршрути в Черно море представлява неприкосновена червена линия

Турция, която има най-дългата брегова линия в Черно море, счита поддържането на стабилността и сигурността в региона за от първостепенно значение. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер след среща с българския си колега Димитър Стоянов и с румънския военен министър Щефан-Раду Опря в София. Сигурността на търговските маршрути в Черно море и на крайбрежните държави представлява неприкосновена червена линия, подчерта министърът.

Яшар Гюлер, министър на отбраната на Турция: "Като държави от региона ние разполагаме с необходимите възможности за предприемане на съответните мерки. Въоръжените сили на Турция, заедно с въоръжените сили на България и Румъния, притежават необходимия капацитет за предприемане на всякакви мерки. Важно е обаче да отчитаме времето и настоящата обстановка. Ето защо, чрез провеждането на чувствителна и внимателна дипломация, трябва да избягваме подходи, които биха увеличили напрежението и опасността в региона. От съществено значение е да се вземат рационални решения както на тактическо, така и на стратегическо равнище."

Гюлер подчерта, че трябва да бъде защитена свободата на корабоплаването в Черно море.