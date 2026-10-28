Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се евакуира на спасителни плотове.

Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с 3 морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизтзочно от Шабла", съобщи министър Димитър Стоянов.

Снимка: maritime.bg