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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

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контейнеровоз атакуван дронове калиакра
Снимка: maritime.bg
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Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се евакуира на спасителни плотове.

Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с 3 морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизтзочно от Шабла", съобщи министър Димитър Стоянов.

Снимка: maritime.bg

#контейнеровоз #атака с дронове #Черно море

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