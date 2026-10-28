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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Министърът на отбраната на Румъния: Осъждаме атаките с дронове срещу цивилни кораби в Черно море, в това число и нападението днес в български води

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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министърът отбраната румъния осъждаме атаките дронове цивилни кораби черно море число нападението български води
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Повтаряме призива си за незабавно преустановяване на атаките срещу граждански кораби и морска инфраструктура, за пълно спазване на международното право, в това число и свободата на корабоплаване. Това каза румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря след срещата си с българския си и турския си колега - Димитър Стоянов и Яшар Гюлер в коментар за ударения по-рано днес контейнеровоз край Калиакра.

Щефан-Раду Опря, министър на отбраната на Румъния: "Силно осъждаме атаките с дронове срещу цивилни търговски кораби в района на Черно море, в това число и нападението днес в български води. Тези атаки са опасна ескалация на рисковете, породени от руската агресия срещу Украйна."

Снимки:БТА

Министър Опря изрази солидарност с всички държави, чиито плавателни съдове са засегнати от нападенията.

Щефан-Раду Опря, министър на отбраната на Румъния: "Румъния директно се конфронтира с последствията от тази война - броят на инцидентите с дронове, неоторизирано нахлуване във въздушното ни пространство и намирането на останки от дронове по нашите брегове изискват не веднъж намеса за опазване сигурността на цивилното население. Само тази година 6 дрона са свалени по време на мисиите за наблюдение на въздушното пространство. Тези инциденти показват оперативната готовност и бързата реакция на нашите въоръжени сили, докато същевременно адаптираме нашите способности за наблюдение."

Атаките срещу търговски кораби изискват координиран отговор, допълни румънският военен министър.

#Щефан-Раду Опря #Румънски министър на отбраната #удари с дрон #контейнеровоз

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