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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Контраадмирал Кирил Михайлов: Атаката с дронове в Черно море показва нуждата от повече инвестиции във Военноморските сили

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
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Чете се за: 04:30 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нова атака в Черно море. Контейнеровоз под либерийски флаг беше поразен от три дрона край нос Калиакра. Корабът „Contship Jet" е плавал от Хайфа към Констанца.

След атаките екипажът от 18 души е спасен. На борда е имало 421 контейнера, като над 20 са паднали в морето. Не е ясно към момента с какво са натоварени.

- БНТ: „Какво се случи?“

- „Дрон.“

Още преди 12.00 часа към Военноморските ни сили е подаден сигнал от френски патрулен самолет, който е изпълнявал полет над западната част на Черно море, за опасност от атака с дронове.

контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Първоначално два безекипажни катера, а в последствие още един на дистанция първоначално от порядъка на 30 морски мили източно от Калиакра, последният на 50 морски мили с курс на запад, насочващи се към няколко кораба, които преминаваха през прилежащата зона северно от нос Калиакра.“

Корабите в района веднага са били предупредени за опасността от атака с дронове. Наблизо е имало и военни плавателни съдове, които са насочени към застрашения търговски кораб, за да помагат при необходимост на моряците.

контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Атаките - първата беше в 12.00 часа, последвани от още два удара с надводните дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ на дистанция около 16 морски мили източно от Калиакра, в прилежащата зона на Република България, извън териториалното море. Не мога да кажа откъде идват, тъй като дроновете могат да бъдат пуснати отвсякъде.“

Благодарение на бързите и адекватни действия на участниците в спасителната операция всички 18 моряци са живи и здрави. А излъченото предупреждение за очакваната атака с дронове е спасило човешки животи.

Поразеният контейнеровоз се е движил от израелското пристанище Хайфа към румънското - Констанца. След атаката има 3 пробойни на десния си борд. Натоварен е с 421 контейнера, 20 от тях са паднали в морето.

По данни на капитана в тях е имало горива и други опасни товари. Корабите в района са предупредени за риска. Контраадмирал Михайлов заяви, че не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени.

контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Ние нямахме сили и средства в близост до района, които могат да отидат бързо и да ги прихванат, и да ги унищожат. Времето, за което се случи атаката, от порядъка на един час, на дистанция много превишаваща нашите възможности да изпратим сили за това време да реагират. Освен това атаката е в международни води.“

Представител на гръцката компания мениджър на кораба благодари на България за бързата реакция и спасените моряци.

Снимки: БТА

Марио Смърков, областен управител на Варненска област: „Има потвърждение, че корабособственикът чрез агента си във Варна, е подсигурил хотела, в който всички моряци, които са спасени, ще бъдат настанени. Подсигурени са медицински екипи, които ще ги прегледат.“

Според контраадмирал Михайлов, днешната атака показва, че трябва да се инвестира повече във Военоморските сили, тъй като в лоши метеорологични условия единствените, на които може да се разчита, са корабите на флота.

#атака с дронове #контраадмирал #Кирил Михайлов #Военоморски сили #Черно море

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