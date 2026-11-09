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Карлос Алкарас покори Париж и посяга към титлата и от Финалния турнир в Торино

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Испанецът записа първи триумф във френската столица. Как се промени той по време на турнира и коя е следващата му мечта...

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Испанецът Карлос Алкарас изрази огромното си удовлетворение, но и облекчение, след като най-накрая спечели трофея от Мастърса в Париж в неделя.

До момента турнирът му носеше предимно разочарования. В досегашните си пет участия в надпреварата, Алкарас нито веднъж не е успявал да стигне по-далеч от четвъртфиналната фаза. Досегашното му най-добро класиране беше четвъртфиналът през 2022 г., но тогава той се отказа в тайбрека на втория сет срещу бъдещия шампион Холгер Руне поради травма в коремните мускули.

Тази седмица Алкарас напълно преобърна историята си в Париж. В едно от най-драматичните си препятствия по пътя към трофея, той спаси два мачбола на четвъртфинала срещу Тейлър Фриц преди да направи пълен обрат, последван от победа над Каспер Рууд на полуфинала и триумф над Шелтън с 7:6, 7:5.

Така той прекъсна черната серия за него във френската столица, прибавяйки девети трофей от серииите Мастърс 1000 в колекцията си.

Крачка напред в ментално отношение

Алкарас сподели, че това е най-добрата му седмица на корта след завръщането му от контузия на китката, която го извади от състезанията за четири месеца по-рано през годината.

„Вероятно това беше най-добрата ми седмица от гледна точка на играта, която показах. Но по-важното е, че направих крачка напред ментално. Имах много трудни моменти по време на мачовете, вътрешни битки със самия себе си. Щастлив съм, че успях да остана позитивен, да контролирам емоциите си и да не позволя на негативните мисли да повлияят на играта ми", каза Алкарас.

Мечта, преследвана дълго време

„Това е нещо, което преследвам от много дълго време. Някои от най-тежките поражения в кариерата ми се случиха точно тук, в ранните кръгове, когато не намирах играта си и не се чувствах комфортно на тази настилка. Накрая обаче намерих правилния път и доказах нивото си. Изключително горд съм със себе си и с моя екип“, сподели той.

Битката с Бен Шелтън

"Да се изправиш срещу Бен Шелтън в момента е едно от най-големите предизвикателства в тениса. Неговият сервис не е просто бърз, той идва с огромна сила, което прави контрола върху ретуша изключително сложен. Знаех, че след неговия начален удар ще трябва да тичам много и да се защитавам в първите две разигравания. Радвам се, че намерих начин да спечеля“, коментира Алкарас.

Поглед към Финалите на ATP в Торино

След титлите в Токио, Виена и сега в Париж, Алкарас гледа с голям оптимизъм към предстоящия финален турнир на осемте най-добри в Италия, който започва следващата неделя.

„Това е турнир, който открито казвам, че много искам да спечеля един ден. Отивам в Торино с огромна увереност, с много натрупана информация за нещата, които трябва да подобря, и ще дам всичко от себе си за титлата“, сподели испанецът.

Заключителният турнир за годината стартира на 15 ноември в Торино.

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#"Мастърс 1000" в Париж #Карлос Алкарас

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