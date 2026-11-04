Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид

Бившият номер едно в световния тенис Рафаел Надал ще се присъедини към борда на директорите на Реал Мадрид. Новината беше обявена официално от испанския футболен гранд, който приветства бъдещото участие на 22-кратния шампион от Големия шлем в управлението на клуба.

Official Statement: Rafael Nadal. https://t.co/jLnC9Z4uey — Real Madrid C.F. (@realmadriden) November 4, 2026

40-годишният испанец, който прекрати професионалната си кариера през ноември 2024 година, ще поеме нова роля в спорта, този път извън тенис корта. Назначението му все още предстои да бъде официално утвърдено на общо събрание на Реал Мадрид.

От клуба изразиха задоволството си от възможността една от най-големите фигури в историята на испанския спорт да стане част от неговото ръководство.

"Реал Мадрид и цялата общност са изключително горди, че фигура от такъв спортен и човешки ранг, еталон в испанския и световния спорт, ще се присъедини към нашия борд на директорите и чрез тази отговорност ще допринесе за настоящето и бъдещето на клуба“, се казва в официалното изявление на мадридчани.

Надал е сред най-успешните спортисти в историята на Испания и световния тенис. В продължение на повече от две десетилетия той беше една от водещите фигури на професионалната сцена, като спечели 22 титли от турнирите от Големия шлем и достигна до първото място в световната ранглиста.

В кариерата си испанецът завоюва общо 92 титли на сингъл от турнирите на ATP, а най-впечатляващото му постижение остават рекордните 14 триумфа на „Ролан Гарос“.

Надал има и два олимпийски златни медала. Първият спечели на сингъл на Игрите в Пекин през 2008 година, а вторият дойде осем години по-късно в Рио де Жанейро, когато триумфира на двойки.

Бившият тенисист е известен и като дългогодишен привърженик на Реал Мадрид, а предстоящото му включване в борда на директорите ще задълбочи връзката му с клуба.

Назначението представлява нов етап в професионалния път на Надал след края на състезателната му кариера. Очаква се неговият авторитет, международна популярност и богат опит в спорта да бъдат ценни за бъдещото развитие на мадридския гранд.