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Холгер Руне се завърна с победа на корта

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Спорт
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Датчанинът надигра Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:4 в първия кръг на турнира в Стокхолм.

Холгер Руне се завърна с победа на корта
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Година след като скъса ахилесовото си сухожилие на турнира по тенис в Стокхолм, датчанинът Холгер Руне се завърна победоносно в шведската столица.

Руне надигра Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:4 в първия кръг на надпреварата на твърда настилка в зала от сериите АТР 250.

Бившият номер 4 в света не бе играл 11 месеца и се смъкна до 406-ата позиция, но от септември отново е на корта. Оттогава той има пет победи от девет мача и изглежда добре по пътя към завръщането към най-добрата си форма.

"Специално е да съм отново в Стокхолм след миналата година. Избирам да се концентрирам върху добрите спомени. Имах година да работя върху това. Чувствам се добре, движа се по корта и се опитвам да надграждам мач за мач", заяви Руне, цитиран от агенция Ройтерс.

Следващият съперник на датчанина ще бъде Миомир Кецманович (Сърбия).

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#Холгер Руне

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