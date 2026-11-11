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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 04:52 мин.
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състоянието ранените около десет пострадалите тежко състояние
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Лекарите продължават битката за живота на най-тежко пострадалите при катастрофата на АМ „Тракия“.

Десетки пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължават лечението си в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол. Седем души са настанени в Бургас, като най-тежко остава състоянието на румънски гражданин, който е в медикаментозна кома и на апаратно дишане. В Сливен са приети 18 пострадали, а в Ямбол се лекуват осем пациенти.

Добрата новина е, че част от по-леко пострадалите се възстановяват и се очаква да бъдат изписани през следващите дни. Засега не се налага транспортирането на пациенти към София, а лечебните заведения разполагат с необходимите количества кръв и кръвни продукти.

Междувременно продължават и кръводарителските акции в помощ на ранените, като на призивите се отзоваха стотици доброволци в Бургас и Сливен.

Седем от пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ са настанени в болници в Бургас. Най-тежко е състоянието на румънски гражданин, който е пътувал към Турция. Синът му застана пред камерата на "По света и у нас".

Георги Кирияца, син на пострадалия румънски гражданин: "Първо е бил закаран в болницата в Ямбол, а после е бил докаран в Бургас, тук. Говорих с доктора. Ще остане три, четири дена така, интубиран и на апаратна вентилация. Има много тежка гръдна травма. Повече и ние не знаем. Заради мъглата. Повече не знам. И аз видях от пресата. Заради много гъста мъгла."

проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиника по ортопедия и травматология в болница "Сърце и мозък" - Бургас: "Двама са в тежко състояние и в Реанимация в момента. Двама са в гръдна хирургия, с гръдни травми и двама пациенти има, които са в ортопедия и травматология. Вчера следобед бяха извършени 6 оперативни интервенции. Три от тях бяха на наш колега, който работи в друга болница в Бургас. Той е в добро състояние."

Тежка остава ситуацията и в Сливен, където са приети 18 души.

д-р Васислав Петров, изпълнителен директор МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен: "Болните са стабилни, четири човека вчера сме оперирали по спешност. В тежко състояние остава все още първият пациент, който беше в най-тежко състояние, докаран при нас, който има съчетана травма - глава, гърди, корем. Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура.”

В Ямбол продължават да се лекуват 8 души.

д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на областната болница в Ямбол: "Състоянието на всички пациенти в нашето лечебно заведение е стабилно....”

В „Денят започва“ здравният министър Катя Ивкова увери, че болниците в Бургас, Сливен и Ямбол разполагат с необходимите ресурси за лечението на пострадалите и нито едно от лечебните заведения не е поискало помощ.

Катя Ивкова министър на здравеопазването: "Бяхме осигурили възможност и други лечебни заведения в страна да поемат тежко пострадали пациенти... Но самият факт, че болните в Свилен, Ямбол и Бургас потвърдиха, че може да си поемат пациентите и да положат грижите за тях показва, че те имат капацитет.”

Междувременно в Сливен и Бургас продължават да идват хора, готови да дарят кръв за пострадалите.

#тежка верижна катастрофа #състояние на пострадалите

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