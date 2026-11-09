Григор Димитров с едно място отстъпление в ранглистата на АТР

Григор Димитров отстъпва минимално в седмичната световна ранглиста на АТР.

35-годишният българин губи една позиция и вече е 145-и с актив от 422 точки, след като приключи сезона си с поражение в квалификациите за "Мастърс" турнира във френската столица Париж.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров прогресира с четири места до 282-рото и е с актив от 194 точки, докато Иван Иванов се изкачва до 459-ото с актив от 100 точки.

В класацията на двойки Александър Донски си връща една позиция спрямо предходната седмица и вече е 80-и с актив от 1058 точки. През миналата седмица той достигна до полуфиналите на турнир от сериите "Чалънджър" в Тайван.

Водач в ранглистата на сингъл за втора поредна седмица продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 9550 точки, докато Яник Синер (Италия) е втори с 9450. Испанецът Карлос Алкарас, който спечели надпреварата от сериите "Мастърс" в Париж, добавя 1000 точки към актива си и вече е със 7100.

Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) са първи при дуетите с по 9630 точки.





