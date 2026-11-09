БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за...
Чете се за: 01:55 мин.
СПЕЦИАЛНО: Ива Михайлова: Когато се изявих като българка,...
Чете се за: 08:02 мин.
Почина стрелецът от Краков
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров с едно място отстъпление в ранглистата на АТР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Втората ракета на България Пьотр Нестеров прогресира с четири места

григор димитров спаси четири мачбола отстъпи световния виена
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров отстъпва минимално в седмичната световна ранглиста на АТР.

35-годишният българин губи една позиция и вече е 145-и с актив от 422 точки, след като приключи сезона си с поражение в квалификациите за "Мастърс" турнира във френската столица Париж.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров прогресира с четири места до 282-рото и е с актив от 194 точки, докато Иван Иванов се изкачва до 459-ото с актив от 100 точки.

В класацията на двойки Александър Донски си връща една позиция спрямо предходната седмица и вече е 80-и с актив от 1058 точки. През миналата седмица той достигна до полуфиналите на турнир от сериите "Чалънджър" в Тайван.

Водач в ранглистата на сингъл за втора поредна седмица продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 9550 точки, докато Яник Синер (Италия) е втори с 9450. Испанецът Карлос Алкарас, който спечели надпреварата от сериите "Мастърс" в Париж, добавя 1000 точки към актива си и вече е със 7100.

Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) са първи при дуетите с по 9630 точки.



#Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
2
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради цените на горивата
3
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на...
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
4
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига
6
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
4
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
6
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо...

Още от: ATP

Карлос Алкарас покори Париж и посяга към титлата и от Финалния турнир в Торино
Карлос Алкарас покори Париж и посяга към титлата и от Финалния турнир в Торино
Първи триумф за Алкарас на Мастърс 1000 в Париж Първи триумф за Алкарас на Мастърс 1000 в Париж
Чете се за: 02:42 мин.
Карлос Алкарас е финалист на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж с успех над Каспер Рууд Карлос Алкарас е финалист на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж с успех над Каспер Рууд
Чете се за: 01:50 мин.
Бен Шелтън достигна до финала на турнира в Париж Бен Шелтън достигна до финала на турнира в Париж
Чете се за: 01:42 мин.
Кои са играчите, които ще участват във финалния турнир на ATP в Торино Кои са играчите, които ще участват във финалния турнир на ATP в Торино
Чете се за: 04:52 мин.
Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Фон дер Лайен говори със Зеленски преди посещението си в Румъния и България Фон дер Лайен говори със Зеленски преди посещението си в Румъния и България
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Сняг и виелици в някои райони на Турция Сняг и виелици в някои райони на Турция
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Руският независим вестник "Новая газета" окончателно...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Ива Михайлова: Когато се изявих като българка, тогава...
Чете се за: 08:02 мин.
Общество
Зъболекарка и двама анестезиолози на съд за смъртта на 6-годишното...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Почина стрелецът от Краков
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ