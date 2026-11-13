Карлос Алкарас: За мен спечелването на трофея от Финалния турнир в Торино би било огромен успех

На 23-годишна възраст Карлос Алкарас вече е постигнал толкова много в тениса. В началото на сезона испанецът постигна „Кариерен Голям шлем“ на Откритото първенство на Австралия, прекара 66 седмици под номер 1 в ранглистата на ATP, а преди едва 12 дни в Париж вдигна деветия си трофей от сериите ATP Мастърс 1000.

Алкарас триумфира в Австралия на 22 години и 272 дни и стана най-младият тенисист в историята и шестият в Оупън ерата с пълния комплект от четирите най-големи титли.

Има обаче една голяма титла, която все още убягва на испанеца – тази от финалния турнир на ATP.

Миналата година, при третото си участие в надпреварата, Алкарас достигна до финала, но загуби от Яник Синер. Сега световният номер 3 е амбициран да направи крачка напред по време на турнира в Торино.

„Това е наистина важна цел, поставена още в началото на годината – да се наредиш сред най-добрите, да се класираш и да участваш в този турнир. За мен спечелването на този трофей би било огромен успех, затова провеждам отлични тренировки, за да бъда готов за силно представяне в турнира“, каза Карлос Алкарас в Торино.

Той пристига на престижния финален турнир за годината в серия от девет поредни победи, след като спечели титлите на турнирите в зала в Париж и Виена. През октомври испанецът триумфира и на турнира от категория ATP 500 в Токио. Той е спечелил 19 от 21 мача, откакто се завърна след контузия на US Open през август.

След жребия, проведен в четвъртък, стана ясно, че Алкарас попада в група „Иван Лендъл“ в Торино, където в груповата фаза ще се изправи срещу Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо. Поставеният под номер 2 в схемата тенисист е в Торино още от сряда и провежда тренировки, като на една от тях се появи с бинтовано коляно. Алкарас обаче побърза да разсее притесненията за евентуална контузия.

„Бих казал, че просто изиграх много мачове за кратък период от време, а те бяха и физически доста тежки. Появиха се някои проблеми, които бих казал, че са нормални за един тенисист. В момента просто се фокусирам върху подготовката си и се чувствам добре", обясни Алкарас.

В края на миналия сезон Алкарас се раздели с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, под чието ръководство спечели 24 титли в Тура. Фереро – бивш номер 1 в ранглистата на ATP от следващия сезон ще бъде треньор на Бен Шелтън.

„Ще бъде малко странно“, сподели Алкарас относно това, че занапред ще вижда Фереро в ложата на Шелтън.

„Мина доста време, откакто не сме се виждали. Но се вълнувам и очаквам с нетърпение да го видя и да поговорим. Мисля, че той ще свърши чудесна работа за Бен и ще допринесе много за играта му. Нямам търпение да го видя в ложата на Бен, да го наблюдавам как го тренира и какви подобрения ще настъпят в играта му. Наистина очаквам с нетърпение срещата ни. Ще го прегърна много силно“, каза испанецът.

В първия си мач от груповата фаза Алкарас ще се изправи срещу Тиафо в понеделник.

Турнирът започва в неделя, а финалът е на 22 ноември.