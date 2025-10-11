БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

Невероятно, но факт: Братовчедите Риндеркнеш и Вашеро ще спорят за титлата на Мастърса в Шанхай

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Риндеркнеш ще се опита да повтори постижението на сънародника си Жо-Вилфрид Цонга- последният френски шампион на Мастърс турнир през далечната 2014 година.

невероятно факт братовчедите риндеркнеш вашеро спорят титлата мастърса шанхай
Артур Риндеркнеш продължава великолепното си представяне на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Парижанинът победи Даниил Медведев в три сета и ще се изправи срещу своя братовчед Валентен Вашеро в мача за трофея.

Вашеро елиминира Новак Джокович с 6:3, 6:4 в първия полуфинал и също сътвори история на корта.

Риндеркнеш ще се опита да повтори постижението на Жо-Вилфрид Цонга, последният френски шампион на Мастърс турнир през далечната 2014 година.

Французинът навакса изоставане и успя да отстрани Медведев с 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа и 30 минути след ожесточена битка. Великолепен рекорд за 30-годишния Риндеркнеш, който елиминира Зверев, Лехечка и Оже-Алиасим по пътя към първия си финал на това ниво.

Самият Вашеро, който пък победи Холгер Руне на четвъртфиналите, изгледа победата на своя братовчед, а след това слезе на корта, за да прегърне бъдещия си съперник със сълзи на очи.

Със солиден сервис бившият номер 1 в света избегна брейк при 3:4, а след това затвори сета с ас за 6:4. След това Риндеркнеш пое контрола в мача. По-агресивен и проницателен на мрежата, 54-ият в класацията на ATP (с вече гарантирано 37-о място в понеделник) французин бързо се откъсна пред своя опонент, въпреки продължителните геймове.

В третия сет интригата продължи, а Риндеркнеш успа да спечели втория си мачбол преди фатална двойна грешка на изнервения руснак.

В неделя, колкото и невероятно да изглежда, Артур Риндеркнеш ще се изправи срещу своя братовчед Валентен Вашеро в спор за титлата. Монегасецът стартира участието си от квалификациите, а също така заемаше едва 204-то място в света (от понеделник ще е поне на 58-ма позиция).

Риндеркнеш ще се опита да сложи край на 11-годишната суша за френския тенис от турнир от Мастърс 1000. След Цонга, който спечели в Торонто през 2014 г., останалите четири опита завършиха с неуспех. Най-скорошният такъв беше миналата година, когато Юго Умбер загуби финала на Мастърса в Париж от Александър Зверев.

Феноменалното представяне на Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро продължава с мечтан финал за всеки един от тях. Който й да вдигне трофея, ще влезе в историята на световния тенис.

#тенис турнир в Шанхай 2025 #Артур Риндеркнеш #ATP 1000 в Шанхай # Даниил Медведев

