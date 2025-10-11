Невероятно, но факт: Братовчедите Риндеркнеш и Вашеро ще спорят за титлата на Мастърса в Шанхай

Артур Риндеркнеш продължава великолепното си представяне на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Парижанинът победи Даниил Медведев в три сета и ще се изправи срещу своя братовчед Валентен Вашеро в мача за трофея.

Вашеро елиминира Новак Джокович с 6:3, 6:4 в първия полуфинал и също сътвори история на корта.

Риндеркнеш ще се опита да повтори постижението на Жо-Вилфрид Цонга, последният френски шампион на Мастърс турнир през далечната 2014 година.

Французинът навакса изоставане и успя да отстрани Медведев с 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа и 30 минути след ожесточена битка. Великолепен рекорд за 30-годишния Риндеркнеш, който елиминира Зверев, Лехечка и Оже-Алиасим по пътя към първия си финал на това ниво.

Самият Вашеро, който пък победи Холгер Руне на четвъртфиналите, изгледа победата на своя братовчед, а след това слезе на корта, за да прегърне бъдещия си съперник със сълзи на очи.

Със солиден сервис бившият номер 1 в света избегна брейк при 3:4, а след това затвори сета с ас за 6:4. След това Риндеркнеш пое контрола в мача. По-агресивен и проницателен на мрежата, 54-ият в класацията на ATP (с вече гарантирано 37-о място в понеделник) французин бързо се откъсна пред своя опонент, въпреки продължителните геймове.

В третия сет интригата продължи, а Риндеркнеш успа да спечели втория си мачбол преди фатална двойна грешка на изнервения руснак.

В неделя, колкото и невероятно да изглежда, Артур Риндеркнеш ще се изправи срещу своя братовчед Валентен Вашеро в спор за титлата. Монегасецът стартира участието си от квалификациите, а също така заемаше едва 204-то място в света (от понеделник ще е поне на 58-ма позиция).

Риндеркнеш ще се опита да сложи край на 11-годишната суша за френския тенис от турнир от Мастърс 1000. След Цонга, който спечели в Торонто през 2014 г., останалите четири опита завършиха с неуспех. Най-скорошният такъв беше миналата година, когато Юго Умбер загуби финала на Мастърса в Париж от Александър Зверев.

Феноменалното представяне на Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро продължава с мечтан финал за всеки един от тях. Който й да вдигне трофея, ще влезе в историята на световния тенис.