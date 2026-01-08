От детските мечти до триумф на корта

За Рафаел Колиньон четвъртък в Бризбейн ще остане ден, който никога няма да забрави. Белгийският квалификант изживя мечтата на всеки млад тенисист, изправяйки се срещу Григор Димитров – идолът, когото е гледал по телевизията като дете. И не просто се изправи, а го победи със 7:6 (1), 6:3.

Мачът бе битка от първата до последната точка. Колиньон се справи с три брейкбола в течение на двубия. Неговите 82% успеваемост на първи сервис показаха, че младият белгиец не само не се страхува от името срещу него на корта, а го използва като мотивация.

„Това беше невероятно – да играя срещу Григор, когото съм гледал като дете у дома, и да бъда на корта срещу него в реалния живот…Чувството е неописуемо. Всяка точка, всяка размяна ме караше да усещам как мечтата ми се сбъдва. Това е момент, който ще помня цял живот“, каза новата звезда на белгийския тенис.

На четвъртфиналите в петък Колиньон ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима.