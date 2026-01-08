БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

От детските мечти до триумф на корта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Колиньон надви любимеца си Григор Димитров.

Рафаел Колиньон и Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

За Рафаел Колиньон четвъртък в Бризбейн ще остане ден, който никога няма да забрави. Белгийският квалификант изживя мечтата на всеки млад тенисист, изправяйки се срещу Григор Димитров – идолът, когото е гледал по телевизията като дете. И не просто се изправи, а го победи със 7:6 (1), 6:3.

Мачът бе битка от първата до последната точка. Колиньон се справи с три брейкбола в течение на двубия. Неговите 82% успеваемост на първи сервис показаха, че младият белгиец не само не се страхува от името срещу него на корта, а го използва като мотивация.

„Това беше невероятно – да играя срещу Григор, когото съм гледал като дете у дома, и да бъда на корта срещу него в реалния живот…Чувството е неописуемо. Всяка точка, всяка размяна ме караше да усещам как мечтата ми се сбъдва. Това е момент, който ще помня цял живот“, каза новата звезда на белгийския тенис.

На четвъртфиналите в петък Колиньон ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима.

Свързани статии:

Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн
Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн
Първата ракета на България загуби първата си среща с Рафаел Колиньон.
Чете се за: 02:00 мин.
#Рафаел Колиньон #тенис турнир в Бризбейн 2026 #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
1
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
3
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
4
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
5
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
6
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: ATP

ATP намали броя на задължителните турнири за най-добрите играчи
ATP намали броя на задължителните турнири за най-добрите играчи
Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн
Чете се за: 02:00 мин.
Брендън Накашима очаква Григор Димитров на четвъртфиналите в Бризбейн Брендън Накашима очаква Григор Димитров на четвъртфиналите в Бризбейн
Чете се за: 01:40 мин.
Музети и Рубльов с трисетови победи в Хонконг Музети и Рубльов с трисетови победи в Хонконг
Чете се за: 01:27 мин.
Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Бризбейн Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Бризбейн
Чете се за: 01:12 мин.
Изненади в Бризбейн - Алехандро Давидович Фокина, Томи Пол и Ник Кириос отпаднаха Изненади в Бризбейн - Алехандро Давидович Фокина, Томи Пол и Ник Кириос отпаднаха
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите да тръгват подготвени за зимата
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите да тръгват...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
490 снегорина почистват пътищата в цялата страна 490 снегорина почистват пътищата в цялата страна
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета за мир“ в Ивицата Газа Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета за мир“ в Ивицата Газа
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Вятърът отслабва, но през уикенда ни очаква нова порция снеговалежи
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в община Крумовград остава в сила,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Освобождават политически затворници във Венецуела
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ