Ник Кирьос няма да участва в надпреварата на сингъл, но ще играе на двойки на Australian Open

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Кирьос ще играе на двойки мъже със сънародника си Танаси Кокинакис. 

тенис шоу корта новак джокович ник кирьос бризбейн галерия
Слушай новината

Австралиецът Ник Кирьос няма да участва в надпреварата на сингъл на Australian Open, тъй като все още не е готов за петсетови мачове. Той обаче ще бъде в схемата на двойки в надпреварата, която стартира на "Мелбърн Парк" на 18 януари.

"Проведох разговори с Тенис Австралия и реших да се фокусирам върху двойките", заяви Кирьос.

Той се смъкна до 670-о място в световната ранглиста за мъже след поредица от контузии.

"Вече съм здрав и играя, но петсетовите мачове са съвсем различно животно. За тях все още не съм готов. Този турнир означава всичко за мен, но предпочитам да дам квотата ми на човек, който може да издържи на натоварването. Завръщането ми е дълъг процес и се надявам да бъда готов догодина. Ще се видим на корта", добави австралиецът.

Кирьос ще играе на двойки мъже със сънародника си Танаси Кокинакис.

#Australian Open 2026 #Ник Кирьос

