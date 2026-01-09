Възроденият Стан Вавринка получи шанс да играе на Australian Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
40-годишният швейцарец ще участва за 20-и път в основната схема на сингъл в Мелбърн Парк.

силен старт стан вавринка базел
Снимка: БТА
Бившият шампион Стан Вавринка и австралийците Джордан Томпсън и Крис О'Конъл получиха уайлд кард за основната схема на Australian Open.

Турнирът започва в неделя, 18 януари в Мелбърн Парк.

Вавринка победи Новак Джокович и Рафаел Надал, за да спечели първата от трите си титли от Големия шлем на Australian Open 2014 в сезон, през който достигна своя връх като номер 3 в света.

След това той игра на полуфинал през 2015 и 2017 г., и се класира за четвъртфиналите през 2020-а.

40-годишният тенисист продължава да играе на високо ниво, като дори помогна на Швейцария да стигне до полуфиналите на Юнайтед Къп в Сидни - великолепно начало на последния сезон за Вавринка в тура.

„Спечелването на Откритото първенство на Австралия през 2014 г., първата ми титла от Големия шлем, е абсолютен връх в кариерата ми, така че съм изключително благодарен, че получих тази уайлдкард“, каза Вавринка, който спечели и Ролан Гарос през 2015 г. и Откритото първенство на САЩ през 2016 г.

„Някои от най-скъпите ми тенис спомени са от Мелбърн и наистина чувствам силна връзка с града и с феновете. Да имам шанса да играя на Откритото първенство на Австралия в началото на последната ми година в тениса означава много за мен. Благодаря на Тенис Австралия за възможността и нямам търпение да се върна на корта в Мелбърн Парк“, добави той.

Джордан Томпсън направи дебют в основната схема на турнира през 2014 година, когато Вавринка триумфира. Бившият №26 в света страдаше от контузии през миналия сезон, и макар че имаше болки в гърба на Уимбълдън, той достигна до четвъртия кръг.

„След като се борих с контузии към края на миналата година и трябваше да прекъсна сезона си, сега се чувствам във форма и здрав“, каза Томпсън.

Заемащ 113-то място в света, Томпсън не е успявал да премине втория кръг в Мелбърн Парк, но е играл в третия на другите три турнира от Големия шлем.

„Изключително съм благодарен за уайлдкарда за домашния ми турнир от Големия шлем и очаквам с нетърпение да играя пред любимата си публика“, каза той.

Подобна е историята и за О'Конъл, който изпадна извън топ 100 – след като започна 2025 г. като №64, тъй контузиите си взеха своето.

Роденият в Сидни тенисист прекъсна сезона си през октомври, но започна обещаващо на турнира в Бризбейн, като за малко не успя да влезе в основната схема.

Откритото първенство на Австралия през 2026 г. ще отбележи осмото участие на О'Конъл в основната схема на турнира, където най-добрият му резултат е достигане до трети кръг през 2022 г.

„След като се борих с контузии в края на миналата година и трябваше да прекъсна сезона си, сега се чувствам във форма и здрав. Изключително съм благодарен на Тенис Австралия за възможността да се състезавам в основната схема“, каза О'Конъл, който е достигал до номер 53 в света.

„Създадох невероятни спомени на Откритото първенство на Австралия и съм благодарен за шанса да бъда част от него отново“, каза още той.

Добавянето на Томпсън и О'Конъл в основната схема оформя списъка с австралийци на 18 души, които ще се състезават на сингъл при мъжете и жените.

