Стан Вавринка: 2026 година ще бъде последната ми година на корта

Бившият №3 в света, швейцарецът Стан Вавринка, обяви края на кариерата си през 2026 година.

40-годишният спортист е носител на три титли от Големия шлем на сингъл, 19 ATP турнира (16 на сингъл), олимпийски шампион от 2008 г. на двойки и носител на Купа Дейвис през 2014 г. като част от националния отбор на Швейцария.