Стан Вавринка: 2026 година ще бъде последната ми година на корта

Швейцарецът сподели, че ще сложи край на състезателната си кариера догодина.
Бившият №3 в света, швейцарецът Стан Вавринка, обяви края на кариерата си през 2026 година.
40-годишният спортист е носител на три титли от Големия шлем на сингъл, 19 ATP турнира (16 на сингъл), олимпийски шампион от 2008 г. на двойки и носител на Купа Дейвис през 2014 г. като част от националния отбор на Швейцария.
„Последен тласък. Всяка книга се нуждае от край. Време е да напиша последната глава от професионалната си тенис кариера. 2026 година ще бъде последната ми година на корта. Искам да завърша това пътуване по възможно най-позитивен начин. Все още имам мечти, свързани с този спорт. Наслаждавах се на всеки момент, който тенисът ми даде, особено на емоциите, които изпитвам, играейки пред вас. Очаквам с нетърпение да ви видя отново, където и да е по света“, написа тенисистът в социалните мрежи.