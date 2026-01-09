Завръщането на Хуберт Хуркач

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Полякът демонстрира страхотен тенис след 7 месеца извън корта.

Хуберт Хуркач
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Преди турнира Юнайтед къп бившият №9 в света Николас Масу разговаря със своя състезател Хуберт Хуркач. Полякът се подготвяше за първия си турнир от седем месеца насам, след като контузия в коляното наложи операция през юли миналата година. Посланието на чилиеца беше ясно.

„Наслаждавай се отново на състезанието. Погледни назад към пътя, който измина, и всичко, през което премина през последните седем месеца. Ти заслужаваш да бъдеш тук. Оцени това. Наслаждавай се на момента. Върви стъпка по стъпка, без да мислиш прекалено за резултатите“, каза Масу на Хуркач.

Оттогава Хуркач направи мечтан старт на завръщането си в Сидни, като постигна победи в два сета срещу №3 в света Александър Зверев и Талон Грийкспор, с което помогна на Полша да достигне до четвъртфиналите на турнира за смесени отбори.

„Наистина съм много, много щастлив, защото преживяхме трудни моменти. А когато си извън състезанията седем месеца – това е много време – трябва да бъдеш търпелив. Трябва да си силен. Не е лесно, защото понякога започваш да мислиш за турнирите, които пропускаш. Губиш седмици, а възстановяването е бавно“, каза каза Масу.

Макар играта на Хуркач да е на високо ниво в зала „Кен Роузуол“ и той да записа 20-ата си победа срещу тенисист от топ 10, това не означава, че последните месеци са били безпроблемни. Напротив – периодът беше изключително труден за поляка, който претърпя операция на коляното в два поредни сезона.

„Не е лесно постоянно да запазиш вярата, защото дните са дълги, има много терапии и много възстановяване. Но в същото време съм напълно убеден – защото го знам от дългите си години в Тура и в тениса – че в един момент, ако останеш силен, вярваш и работиш здраво, ще получиш заслуженото“, добави Масу.

Масу подчерта, че Хуркач е направил всичко възможно не само за физическото си възстановяване, но и за подготовката за завръщането си. От Марбея и Малага до Монако и Полша полякът е работил неуморно, за да бъде готов за моментите, които преживя през последната седмица.

„Работната етика на Хуби е невероятна. Той изпълнява всичко на сто процента. Ако трябва да направи нещо, той го прави – и още повече. Това не е само на корта, а и извън него – как се храни, как се грижи за лечението, за разтягането. Когато работиш по този начин, положителните неща неминуемо се връщат. Ти заслужаваш такива резултати“, каза Масу.

За Хуркач всеки ден беше еднакъв – ранно ставане, късни вечери и много тежка работа. Имаше моменти на болка и умора, но както обясни треньорът му, „тези неща са трудни“.

„От моя житейски и тенис опит знам, че когато всичко е срещу теб и понякога около теб е тъмно, в края на тунела се появява светлина“, каза Масу. „Трябва да запазиш вярата.“

Двукратният олимпийски шампион се завърна в Чили за около три месеца, преди през септември отново да се върне в Европа, за да помогне на поляка да поднови тренировките на корта. Двамата действаха изключително предпазливо, като поставиха на първо място съветите на лекарите и физиотерапевтите на Хуркач. Ключът беше да не се прибързва.

„Правехме всичко, което беше необходимо, и слушахме правилните хора. Бяхме силни в трудните моменти и за мен най-важното беше отново да го видя на корта, да се състезава“, каза Масу.

Едно нещо със сигурност не е напуснало Хуркач – сервисът му. Полякът записа 42 аса в рамките на четири сета и допусна само една точка за пробив срещу сериозни съперници.

„Той е огромен талант. И със сигурност работи много. Поставя голям фокус върху това“, добави Масу.

Завръщането на Хуркач тепърва започва. Макар да се надява да запази отличната си форма и през тази седмица в Сидни, цялостният процес на завръщане е едва в началото. Масу напълно вярва в своя състезател.

„Винаги съм вярвал, че нищо не е невъзможно, ако запазиш работната си етика и позитивната си нагласа. В един момент ще се възстановиш напълно“, завърши Масу.

