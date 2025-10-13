БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Швьонтек и Хуркач обединяват сили за Полша на United Cup 2026

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
United Cup е иновативен отборен тенис турнир, който събира най-добрите мъже и жени от 18 държави.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Шампионката от Уимбълдън 2025 Ига Швьонтек и бившият №6 в света Хуберт Хуркач ще представят Полша на предстоящото издание на United Cup 2026, което ще се проведе от 2 до 11 януари в Пърт и Сидни. Страната им стана първата, която официално потвърди участието си в турнира.

United Cup е иновативен отборен тенис турнир, който събира най-добрите мъже и жени от 18 държави. Отборите се състоят от до трима мъже и до три жени, които се състезават за трофея, минимум 17 милиона австралийски долара награден фонд и 500 точки за ранглистите на ATP и WTA.

Полша ще участва за четвърти път в надпреварата, като до момента има два финала — последният през 2025 г., когато отстъпи с 0:2 на САЩ (Коко Гоф и Тейлър Фриц).

„United Cup винаги е невероятно преживяване. За мен е чест да представям Полша редом до такива страхотни играчи," каза Швьонтек, която има баланс 14 победи и само 2 загуби в турнира. „Това събитие е различно — носи повече емоции от обичайните турнири в календара."

Швьонтек, която наскоро спечели 25-ата си титла в кариерата в Сеул, сподели още, че очаква с нетърпение да се срещне с полската общност в Австралия:

„Полските фенове са най-добрите — буквално са навсякъде. В Австралия има голяма и сплотена общност, която вярва в нас. Това е най-важното", сподели тенисистката.

Хуберт Хуркач също подчерта колко много цени атмосферата на турнира.
„Обожавам да играя в отборна среда и да представям страната ни. Австралия винаги ме е посрещала топло — хората, атмосферата, всичко е страхотно", каза Хуркач.

Град Пърт ще бъде домакин на първия ден от турнира на 2 януари в RAC Arena, а груповата фаза в Сидни ще започне ден по-късно на Ken Rosewall Arena. Победителите във всяка група, както и най-добрите подгласници, ще продължат към четвъртфиналите (7 януари в Пърт и 8–9 януари в Сидни). Полуфиналите и финалът ще се проведат в Сидни на 10 и 11 януари.

