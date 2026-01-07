САЩ спечели мача на двойки и е на полуфинал на турнира Юнайтед Къп

Коко Гоф и Кристиан Харисън извоюваха победата за САЩ в тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт.

Така тандемът класира отбора си за полуфиналите в Сидни.

Гоф и Харисън наваксаха изоставане от един сет, за да победят Мария Сакари и Стефанос Циципас с 4:6, 6:4, 10:8 след 90 минути игра.

Преди това Гоф започна успешно, като надигра Сакари с 6:3, 6:2, но след това Циципас победи Тейлър Фриц с 6:4, 7:5 и прати развръзката в мача на двойки.

Гоф и Харисън показаха стабилно представяне и на четвъртфиналите, след като извоюваха успеха на САЩ и в груповата фаза срещу отборите на Аржентина и Испания.

Американският тандем успя да удържи натиска на гърците, които бяха на три гейма от победата при резултат 6:4, 3:3 във втория сет.

Гоф нарече успеха "истинско отборно усилие" и каза, че е била посъветвана от Тейлър Фриц в заключителната част от срещата.

„Мисля, че беше отборно усилие, особено в тайбрека. Никога не съм си мислила, че ще получа съвет за двойки от Тейлър, но всъщност се оказа успешно. Оценявам го“, каза тя.

За САЩ предстои пътуване до Сидни, за да играят на полуфиналите срещу победителя от мача Полша-Австралия.

Американците се борят да спечелят третата си титла от турнира откакто е създаден той преди четири години.