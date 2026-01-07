БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Циципас победи Фриц и остави развръзката за мача на двойки на Юнайтед къп

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Гръкът изравни резултата в четвъртфиналната среща, след като Коко Гоф спечели срещата с Мария Сакари и даде аванс на шампиона от миналата година.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мачът на двойки ще реши крайния изход от срещата между отборите на САЩ и Гърция на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт, и кой ще продължи към полуфиналите в Сидни.

В първия двубой Коко Гоф елиминира Мария Сакари с 6:3, 6:2. Срещата продължи само 1 час и 26 минути. Гоф наложи своя ритъм, спечели ключовите моменти и реализира пробиви в края на двата сета.

Във втория сингъл обаче Стефанос Циципас победи Тейлър Фриц с 6:4, 7:5. Гръкът демонстрира отново отлична форма, като не допусна пробив в целия мач и записа своята 38-а победа над тенисист от Топ 10. Циципас доминира със сервис и агресивна игра, успявайки да направи решителни пробиви в края на всеки сет, за да изравни резултата в четвъртфинала на 1-1.

Това е трета поредна победа за 34-ия в световната ранглиста Циципас от началото на сезон 2026, което бележи неговото завръщане към най-добрата му форма.

В груповата фаза американците, които спечелиха турнира миналата година, надделяха над Аржентина и Испания с по 2-1 победи, а Гърция елиминира Япония и Великобритания съответно с 3-0 и 2-1.

Свързани статии:

Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Фриц е част от отбора на САЩ, който в момента играе в турнира...
Чете се за: 03:25 мин.
Стефанос Циципас подпечата успеха на Гърция над Япония на старта на Юнайтед Къп в Пърт
Стефанос Циципас подпечата успеха на Гърция над Япония на старта на Юнайтед Къп в Пърт
Бившият номер 3 осигури втория успех на Гърция, надигравайки...
Чете се за: 01:45 мин.
#тенис турнир Юнайтед Къп 2026 # Коко Гоф #Тейлър Фриц #Мария Сакари #Стефанос Циципас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Отборни турнири

САЩ спечели мача на двойки и е на полуфинал на турнира Юнайтед Къп
САЩ спечели мача на двойки и е на полуфинал на турнира Юнайтед Къп
Алекс де Минор класира Австралия на 1/4-финалите на Юнайтед Къп Алекс де Минор класира Австралия на 1/4-финалите на Юнайтед Къп
Чете се за: 01:22 мин.
Белгия се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп Белгия се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Чете се за: 01:17 мин.
Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп
Чете се за: 04:40 мин.
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ