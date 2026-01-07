Циципас победи Фриц и остави развръзката за мача на двойки на Юнайтед къп

Мачът на двойки ще реши крайния изход от срещата между отборите на САЩ и Гърция на тенис турнира Юнайтед Къп в Пърт, и кой ще продължи към полуфиналите в Сидни.

В първия двубой Коко Гоф елиминира Мария Сакари с 6:3, 6:2. Срещата продължи само 1 час и 26 минути. Гоф наложи своя ритъм, спечели ключовите моменти и реализира пробиви в края на двата сета.

Във втория сингъл обаче Стефанос Циципас победи Тейлър Фриц с 6:4, 7:5. Гръкът демонстрира отново отлична форма, като не допусна пробив в целия мач и записа своята 38-а победа над тенисист от Топ 10. Циципас доминира със сервис и агресивна игра, успявайки да направи решителни пробиви в края на всеки сет, за да изравни резултата в четвъртфинала на 1-1.

Това е трета поредна победа за 34-ия в световната ранглиста Циципас от началото на сезон 2026, което бележи неговото завръщане към най-добрата му форма.

В груповата фаза американците, които спечелиха турнира миналата година, надделяха над Аржентина и Испания с по 2-1 победи, а Гърция елиминира Япония и Великобритания съответно с 3-0 и 2-1.