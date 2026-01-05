Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч

Тейлър Фриц достигна до финал на турнир от Големия шлем (US Open 2024), полуфинал на Уимбълдън (2025), класира се в Топ 5 през последните два сезона и доказа, че е най-добрият играч на Америка. Мнозина го определят като заплаха за всеки опонент, стига обаче да е напълно здрав.

Тежката програма през последните три сезона – които включваха 229 мача, приблизително 76 на сезон, се отрази на южнокалифорниеца. Всъщност дотолкова, че Фриц сега казва, че най-големият ключ към бъдещия успех на турнето ще бъде да подържа добра форма и да остане здрав. И това не е малък подвиг.

„Мисля, че през последните четири години продължавам да се подобрявам много като играч и да играя много по-добър тенис“, каза американецът пред репортери в Пърт, където стартира тенис турнирът за смесени отбори Юнайтед къп.

Фриц обича да се бие и показа на какво е способен, когато е притиснат до стената, като спаси мачбол и спечели завладяващата битка с испанеца Хауме Мунар. Деветият в света се наложи със 7:6(4), 3:6, 7:6(6) след три часа и 14 минути игра. Така САЩ изравни резултата в срещата с Испания, след като Коко Гоф загуби от Джесика Бузас Манейро преди това. Мачът на двойки ще реши крайния изход от сблъсъка в група А. Иначе американците се наложиха над тима на Аржентина с 2:1 в първата си среща в турнира, макар Фриц да отстъпи пред Себастиан Баес.

„Много е необходимо да се играят толкова много мачове, когато си играч с по-висок ранг. Нямам съмнение, че ще продължа да се подобрявам. Мисля, че най-важното нещо, което ми предстои, е да остана здрав и тялото ми да се чувства силно, както през първата ми година в Топ 10, за да мога да продължа да се стремя към нивото на тенис, което, трябва да показвам, за да се справя с най-добрите играчи", обясни Фриц.

„Прекарах по-голямата част, почти целия извънсезонен период в рехабилитация на коляното си, но това е нещо, което отнема месеци, за да се подобри“, каза той.