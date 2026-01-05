БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч

Вяра Илиева
Фриц е част от отбора на САЩ, който в момента играе в турнира Юнайтед къп в Австралия.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тейлър Фриц достигна до финал на турнир от Големия шлем (US Open 2024), полуфинал на Уимбълдън (2025), класира се в Топ 5 през последните два сезона и доказа, че е най-добрият играч на Америка. Мнозина го определят като заплаха за всеки опонент, стига обаче да е напълно здрав.

Тежката програма през последните три сезона – които включваха 229 мача, приблизително 76 на сезон, се отрази на южнокалифорниеца. Всъщност дотолкова, че Фриц сега казва, че най-големият ключ към бъдещия успех на турнето ще бъде да подържа добра форма и да остане здрав. И това не е малък подвиг.

„Мисля, че през последните четири години продължавам да се подобрявам много като играч и да играя много по-добър тенис“, каза американецът пред репортери в Пърт, където стартира тенис турнирът за смесени отбори Юнайтед къп.

Фриц обича да се бие и показа на какво е способен, когато е притиснат до стената, като спаси мачбол и спечели завладяващата битка с испанеца Хауме Мунар. Деветият в света се наложи със 7:6(4), 3:6, 7:6(6) след три часа и 14 минути игра. Така САЩ изравни резултата в срещата с Испания, след като Коко Гоф загуби от Джесика Бузас Манейро преди това. Мачът на двойки ще реши крайния изход от сблъсъка в група А. Иначе американците се наложиха над тима на Аржентина с 2:1 в първата си среща в турнира, макар Фриц да отстъпи пред Себастиан Баес.

„Много е необходимо да се играят толкова много мачове, когато си играч с по-висок ранг. Нямам съмнение, че ще продължа да се подобрявам. Мисля, че най-важното нещо, което ми предстои, е да остана здрав и тялото ми да се чувства силно, както през първата ми година в Топ 10, за да мога да продължа да се стремя към нивото на тенис, което, трябва да показвам, за да се справя с най-добрите играчи", обясни Фриц.

„Прекарах по-голямата част, почти целия извънсезонен период в рехабилитация на коляното си, но това е нещо, което отнема месеци, за да се подобри“, каза той.

„Не успях да играя в много турнири и да трупам точки, защото се опитвам да не се натоварвам прекалено много. Така че ще бъде трудно да се опитам да натрупам повторения, точки и мачове, за да започна да се чувствам комфортно, докато жонглирам с това, като същевременно се справям с болката в коляното си. Ще се опитам да играя и да продължа да правя рехабилитация, докато пътувам и да се подобрявам, но ако това не проработи след няколко месеца, тогава просто ще трябва да спра и да си дам почивка", сподели Фриц.

