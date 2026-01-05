БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Запази

В друга среща от турнира миналогодишният финалист Полша се наложи над Германия.

Мария Сакари
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тимът на Гърция се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед Къп в Пърт (Австралия) за трети път в последните четирите издания. Победите на сингъл на Стефанос Цистипас и Мария Сакари осигуриха успеха на тима с 2:1 над Великобритания в мач от група Е.

Забележително е, че победата на Сакари с 6:4, 3:6, 6:1 над бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Рaдукану е първа в кариерата й срещу британката. Гъркинята вече е с баланс 2-0 на сингъл от началото на сезона, след като спечели и срещу бившата №1 Наоми Осака на 2 януари при успеха над Япония.

„Имах четири тежки загуби срещу нея, така че да постигна тази първа победа означава много, особено за отбора на Гърция“, каза Сакари на корта.

По-рано Циципас се наложи с 4:6, 6:1, 7:6(4) над Били Харис, за да осигури аванс на тима. 27-годишният грък се затрудняваше да намери бекхенда си през целия сблъсък, но запази самообладание в тайбрека на третия сет, за да триумфира за 2:18 часа.

На двойки Нийл Скупски и Оливия Никълс надиграха Стефанос Сакеларидис и Деспина Папамихаил с 6:2, 3:6, 10-4.

В друга среща от турнира миналогодишният финалист Полша се наложи над Германия в повторение на мача за трофея през 2024 година, спечелен от Германия с 2:0.

Хуберт Хуркач победи Александър Зверев, преди Ига Швьонтек да преодолее пасив от сет и пробив, за да се наложи над Ева Лис.

След като отсъстваше близо седем месеца поради контузия на дясното коляно, на което претърпя операция на 2 юли, Хуркач направи страхотно завръщане. 28-годишният поляк спечели срещу №3 в света Александър Зверев с 6:3, 6:4, за да даде преднина на страната си.

„От известно време не съм играл. Седем месеца преживявам трудни моменти и беше много голямо предизвикателство. Всички ме подкрепяха, всички бяха зад мен. Определено преминах през дълъг период от време, в който не се състезавах и не знаех кога ще мога да се върна на корта. Просто се опитвах да се наслаждавам на всеки момент днес“, каза той след успеха.

Хуркач не беше играл от юни в Хертогенбош, което доведе до спад до №83 в световната ранглиста. Но бившият №6 в света се представи доста убедително срещу Зверев, наниза 21 аса и стигна до успеха за 83 минути.

„Сервирах доста добре. Просто съм доволен от представянето си и също така е много забавно да видя феновете отново“, добави той.

След това Ига Швьонтек трябваше да преодолее Ева Лис с решителен пробив в 10-ия гейм на последния сет, за да затвори мача с 3:6, 6:3, 6:4 за малко под два часа и половина.

Лис никога не беше печелила повече от два гейма в нито един от шестте предишни сета, които беше играла срещу Швьонтек. Германката този път беше много близо до успех, след като направи пробив и поведе с 3:1 във втория сет. Шесткратната шампионка от Големия шлем обаче, след това стигна до обрат.

Швьонтек спечели пет поредни гейма, за да вземе втория сет с 6:3 и отново направи пробив, за да поведе с 3:1 в третия. Германката изравни с пробив за 3:3, но загуби подаването си в десетия гейм, а с това и срещата.


Балансът на полякинята в турнира вече е 12-2 и това беше 31-ата й победа в последните 32 мача срещу състезателки извън топ 40.

На смесените двойки поляците Катаржина Кава и Ян Зелински победиха Лаура Зигемунд и Зверев със 7:6(6), 6:3.

#тенис турнир Юнайтед Къп 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Тенис

Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Чете се за: 01:37 мин.
Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис Ясен е съставът на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:42 мин.
Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд Ема Наваро приключи за отрицателно време в Оукланд
Чете се за: 01:25 мин.
САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп САЩ продължава защита на титлата си на тенис турнира Юнайтед Къп
Чете се за: 02:12 мин.
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ