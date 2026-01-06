Белгия се класира за четвъртфиналите на Юнайтед Къп

Белгия се класира за четвъртфиналите на отборния турнир Юнайтед Къп. Европейците надиграха с 3-0 победи състава на Канада и по този начин заеха първото място в група B.

Още в първата среща на сингъл Зизу Бергс поднесе сензация, надигравайки в два сета Феликс Оже-Алиасим. Белгиецът се наложи с 6:4; 6:2 над световния №5 и така записа най-голямата победа в кариерата си дотук.

При дамите Елизе Мертенс имаше далеч повече трудности срещу Виктория Мбоко, но в крайна сметка се добра до успеха с 6:3; 3:6; 6:3.

Въпреки непреодолимия аванс от 2:0 победи в полза на белгийците, мачът на смесени двойки трябваше да определи победителя в групата. Вдъхновени от предишните си изяви, Бергс и Мертенс обединиха сили и сразиха Мбоко и Клийв Харпър 6:3; 3:6; 10:5 след шампионски тайбрек.

По този начин те изпратиха Белгия в четвъртфиналите заради по-добри показатели при победите спрямо Канада. "Кленовите листа" отпаднаха още в груповата фаза за трета поредна година.