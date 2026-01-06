Алекс де Минор класира Австралия на 1/4-финалите на Юнайтед Къп

Световният №6 при мъжете Алекс де Минор надви Якуб Меншик и след това триумфира и на двойки, за да класира домакините от Австралия на четвъртфиналите на смесения отборен турнир Юнайтед Къп пред ентусиазираната публика в Сидни.

Чехите, които отстъпиха с 1-2 победи, също продължават към последните осем заедно с Белгия, но Италия отпадна.

Австралийците реагираха отлично след загубата на Мая Джойнт от Барбора Крейчикова с 4:6; 1:6. Де Минор даде само пет гейма на Меншик, за да го победи с 6:4; 6:1, преди да спечели в тандем със Сторм Хънтър срещу Мириам Шкох и Далибор Свърчина с 6:2; 6:3.

В Пърт пък Жасмин Паолини се наложи над Леолия Жанжан от Франция с 6:2, 6:3, но това не беше достатъчно на Италия. Французите също напуснаха турнира.

Сблъсъците в сряда включват четвъртфиналите между настоящите шампиони САЩ и Гърция, както и Швейцария срещу Аржентина. И двете двойки са в Пърт.

Световната №2 при жените Ига Швьонтек пък е в действие в Сидни, където Полша се изправя срещу Нидерландия.