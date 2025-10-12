Валентен Вашеро спечели титлата от Мастърса в Шанхай в емоционален финал със своя братовчед Артур Риндеркнеш

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
26-годишният представител на Монако е най-ниско класираният играч в ранглистата на ATP печелил трофея от тази категория.

валентен вашеро спечели титлата мастърса шанхай емоционален финал своя братовчед артур риндеркнеш
Слушай новината

Валентин Вашеро от Монако успя да победи своя братовчед французина Артур Риндеркнеш и да завоюва най-голямата титла в кариерата си. Монегасецът се наложи с 4:6, 6:3, 6:3 на финала на тенис турнира от сериите Мастърс 1000, превръщайки се в най-ниско класирания играч (204-ти), печелил трофея от тази категория. Той дори премина през квалификациите, за да намери място в основната схема на престижната надпревара. Изключително представяне.

„Толкова съм щастлив, никога не съм мечтал за това, така че дори не мога да го обясня“, заяви той след финалната среща.

„Би било да има двама победители, но това не е възможно. Успехът не значи нищо, ако не си добър човек. Това е голяма победа за цялото семейство", добави развълнуваният шампион пред погледа на легендата Роджър Федерер.

В необичайния роднински финал, 30-годишният Риндеркнеш бързо пое контрола. Пробив в третия гейм го изведе напред. Безкомпромисен на сервис, французинът не допусна нито един пробив и логично спечели първия сет.

В мача, в който дългите разигравания бяха рядкост, опонентите бяха равностойни до средата на втория сет. Тогава Вашеро стана по-агресивен. При 4:3, той проби сервиса на Риндеркнеш с превъзходен бекхенд по линията и не пропусна възможността да изравни резултата - 1:1.

Финалистите успяха да оставят емоциите си настрана в последния сет. Тенденцията продължи и Вашеро отново направи пробив, за да поведе с 2:0. По подобие на последния сет опрян в стената от Медведев на полуфинала, французинът притисна съперника. От този момент нататък Риндеркнеш трябваше да прави чудеса на всеки сервис и спаси още четири двойни точки за пробив при 3:1, преди да поиска медицинско прекъсване заради болки в гърба.

Но нивото и спокойствието, демонстрирани от Вашеро в края на мача, бяха изумителни. Монегаският играч завърши мача с перфектен форхенд. По пътя си към финала той отстрани последователно Холгер Руне и четирикратния шампион в Шанхай Новак Джокович. Вашеро е и едва третият квалификант, спечелил титла на Мастърс 1000, присъединявайки се към Роберто Каретеро (Хамбург 1996) и Алберт Портас (Хамбург 2001).

В понеделник, в новата класация на ATP, 26-годишният Валентен Вашеро ще бъде на 40-о място, поставяйки началото на една нова кариера.

