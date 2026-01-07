БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Бризбейн

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Напред продължава и Алекс Микелсен, който отстрани осмия в схемата Лърнър Тиен.

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Бризбейн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Бризбейн, Австралия от сериите ATP 250.

Водачът в схемата елиминира американеца Франсис Тиафо с 6:3, 6:2 за час и една минута, като демонстрира стабилна игра на сервис и не допусна точка за пробив.

Медведев започна новия сезон с нов треньор в екипа си - Томас Йохансон. Руснакът, който в момента е номер 13 в света, се стреми към своята първа титла в Бризбейн, след като през 2019 г. достигна до финала.

Напред в турнира продължава и Алекс Микелсен, който в американски двубой отстрани осмия в схемата Лърнър Тиен с 6:4, 6:2.

На четвъртфиналите 37-ият в света ще играе със своя сънародник Себастиан Корда.

