Музети и Рубльов с трисетови победи в Хонконг

Водачът в схемата Лоренцо Музети продължава похода си на турнира от сериите АТП 250 в Хонконг. 23-годишният италианец си осигури място сред осемте най-добри след обрат срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери – 6:7(3), 6:2, 6:4.

Мачът започна равностойно, като двамата си размениха по един пробив в първия сет. В тайбрека обаче Ечевери наложи контрол и с убедителна серия си осигури аванс в резултата. След това Музети вдигна нивото, стабилизира играта си от основната линия и с три пробива в оставащите два сета наложи волята си, за да стигне до крайния успех.

В битка за полуфинал италианецът ще срещне Нуно Боржеш. Португалецът елиминира опитния Марин Чилич след 7:5, 6:3 и продължава с уверено представяне в Хонконг.

Напред в надпреварата продължава и действащият шампион Андрей Рубльов. Руснакът, поставен под номер 3, преодоля съпротивата на местния любимец Ибин У с 3:6, 6:2, 6:1. Китайският тенисист стартира отлично и поведе в резултата, но Рубльов бързо пое инициативата и не допусна повече колебания.

На четвъртфиналите руснакът ще се изправи срещу представителя на домакините Колман Вон.