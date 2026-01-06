БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изненади в Бризбейн - Алехандро Давидович Фокина, Томи Пол и Ник Кириос отпаднаха

Спорт
Алехандро Давидович Фокина бе поставен под №2 в схемата на турнира.

Ник Кириос
Снимка: БГНЕС
Алехандро Давидович Фокина, Томи Пол и представителят на домакините Ник Кириос отпаднаха в първия кръг на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън (Австралия), който е с награден фонд 800 045 долара.

Ник Кириос отпадна още в първия си мач от турнира, след като загуби от американеца Александър Ковачевич с 3:6; 4:6. Въпреки приличната си игра, австралиецът не стигна до нито една възможност за пробив в целия двубой и не успя да се противопостави на по-стабилния си съперник. Американецът приключи срещата с внушителните 96% спечелени разигравания на първи начален удар.

В следващия кръг Ковачевич ще срещне седмия поставен Камерън Нори, който надделя над Юго Умбер с 1:6; 7:6(6); 7:5 сета.

Изненадващо рано турнира напусна и поставеният под №2 в схемата Алехандро Давидович Фокина, който отстъпи на Брандън Накашима с 6:7(4): 4:6. Това е първа победа за американеца срещу този съперник, а в осминафиналите той ще играе срещу Куентен Алис.

От надпреварата отпадна и четвъртия в схемата Томми Пол, елиминиран в оспорван 3-сетов мач от Джованин Печи Перикар с 6:7(2); 6:3; 6:7(6).

#Алехандро Давидович Фокина # Ник Кириос #Томи Пол

