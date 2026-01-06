Григор Димитров: В Бризбейн се чувствам като у дома си

Григор Димитров закономерно бе доволен от представянето си след убедителната победа над Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 на старта на тенис турнира в Бризбън.

"Страхотно, фантастично се чувствам да ви видя приятели. За мен е истинско удоволствие да започна от тук догодина е невероятно, тук се чувствам като у дома си. Преминах през много трудни неща в последните месеци, но в момента съм просто благодарен. Беше много трудно да се подготвя за новия сезон, най-вече психически, както и да подготвя тялото. Така че за мен е невероятно да бъда отново в игра, а да мога да спечеля е още един коз. Но в момента се чувствам добре на корта и се надявам да продължа така. Да мога да играя отново на този корт за мен означава всичко", каза Димитров в интервюто си на корта.

Българинът играе в Бризбейн за десети път, а миналата година достигна до полуфиналите. Той се надява да изиграе още мачове на турнира.