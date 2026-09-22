Жоао Фонсека пропуска турнирите в Азия

Жоао Фонсека обяви в социалните мрежи, че ще пропусне предстоящите турнири от ATP Тура в Азия, за да се възстанови физически и психически.

20-годишният бразилец се отказа преди мача си от третия кръг на Мастърса в Синсинати през миналия месец, а впоследствие пропусна и последния турнир от Големия шлем за годината – US Open, заради контузия в коремната област.

„Здравейте на всички. Исках да споделя нещо с вас. 2026 година беше много трудна за мен. Освен всичко, което професията изисква, поредица от контузии в крайна сметка ме извадиха от важни турнири и ми попречиха да играя по начина, по който бих искал. Знам, че това е част от живота на един спортист, но въпреки това е разочароващо. Положих огромни усилия, за да се завърна и да представям Бразилия за Купа Дейвис, но все още имам нужда от повече време. Говорих много с екипа си и стигнахме до извода, че най-доброто решение в момента е да послушам тялото си, да дам почивка на ума и тялото си и да пропусна азиатската серия от турнири. Благодаря ви много на всички за подкрепата. Ще се видим скоро!“, написа Фонсека.

Бразилецът трябваше да участва на предстоящия турнир от категория ATP 500 в Токио и на Мастърса в Шанхай. ATP Турът се завръща в Европа на 19 октомври.

През миналия сезон Фонсека спечели две титли на ниво ATP и достигна рекордното в кариерата си 24-о място в ранглистата. През 2026 година бразилецът записа първия си четвъртфинал на турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, а на „Ролан Гарос“ за първи път достигна до четвъртфиналите на турнир от Големия шлем.