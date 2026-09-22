Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Григор Димитров приключи участието си на Чалънджър турнира в Сен Тропе още след първия си мач. Шестият поставен в схемата българин отстъпи на 198-ия в световната ранглиста Едас Бутвилас от Литва с 6:7 (3), 3:6 за около час и половина игра.

Първият сет премина без нито една възможност за пробив и логично се стигна до тайбрек. В него Димитров поведе с 2:0, но Бутвилас спечели шест поредни точки и поведе в резултата.

Във втората част българинът започна да изпитва физически затруднения, от които съперникът му се възползва по най-добрия начин. Литовецът реализира два пробива след средата на сета и си осигури място във втория кръг.

Така Димитров, който миналия уикенд не успя да помогне на България в двубоя с Дания за Купа „Дейвис“, отпадна още на първото препятствие във Франция.

В следващия кръг Бутвилас ще се изправи срещу представителя на домакините Харолд Майо.