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Адриан Манарино елиминира действащия шампион Алехандро Табило и се класира за четвъртфиналите в Чънду

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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38-годишният французин надигра на осминафиналите 32-ия в ранглистата чилиец с 6:4, 6:4.

Адриан Манарино елиминира действащия шампион Алехандро Табило и се класира за четвъртфиналите в Чънду
Снимка: БГНЕС
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Адриан Манарино достигна до четвъртфиналите на тенис турнира ATP 250 в Чънду. Французинът победи шампиона от последното издание на надпреварата Алехандро Табило.

38-годишният Манарино, който заема 78-о място в света надигра на осминафиналите 32-ия в ранглистата чилиец с 6:4, 6:4.

След като вече победи и китаеца Джунчен Шън, шампион от 2024 г. в първия кръг, Манарино ще се изправи за място на полуфиналите срещу канадеца Денис Шаповалов, който е номер 50 в класацията на ATP.

Манарино има пет тили в професионалния тур, а последната му такава датира от 2023 г. в София.

#Алехандро Табило #Адриан Манарино

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