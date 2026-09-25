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Андрей Рубльов достигна четвъртфиналите в Ханджоу

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Спорт
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Руснакът не се затрудни с австралиец.

Андрей Рубльов достигна четвъртфиналите в Ханджоу
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Вторият поставен Андрей Рубльов (Русия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 250 в Ханджоу (Китай) с награден фонд 1 039 090 долара.

28-годишният руснак се справи с Ринки Хиджиката (Австралия) с 6:3, 6:3 за 77 минути на корта.

С два пробива в първия и един във втория сет, Рубльов стигна до успеха без особена съпротива, а сервисът му се оказа ключово оръжие в хода на срещата. Той наниза 12 аса и спечели 83% от точките си на първи и 78% от тези на втори сервис.

Негов опонент в четвъртфиналната фаза ще бъде победителят от двубоя между седмия поставен Жайме Фария (Португалия) и Юго Гастон (Франция).

В останалите два мача от втория кръг през деня поставеният под номер 6 Фабиан Марожан (Унгария) постигна обрат срещу Таро Даниел (Япония) с 6:7(2), 7:5, 7:6(1) за два часа и 41 минути, докато Кириан Жаке (Франция) надигра Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:2, 6:3 за час и 33 минути.

#тенис турнир в Ханжоу 2026 #Андрей Рубльов

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