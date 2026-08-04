Ивайло Мирчев: Няма да има обща партийна кандидатура за президент заедно с ГЕРБ

Няма да има обща партийна кандидатура за президент заедно с ГЕРБ, заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България".

Ивайло Мирчев, ДБ: "Работим много активно в този процес. Текат срещи организационни по отношение на президентските избори. Надявам се скоро да има новини. Като те ще бъдат, естествено, в посока и да ви отговоря на следващия въпрос – няма да има обща партийна кандидатура заедно с ГЕРБ. С ПП сме на една страница. „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, както и с Форума за демократично действие, гледаме в една посока по отношение на президентските избори. Категорично работим заедно с ПП за президентските избори."

За ролята на бъдещият кандидат-президент Мирчев заяви: