Ивайло Мирчев: Няма да има обща партийна кандидатура за президент заедно с ГЕРБ

Категорично работим заедно с ПП за президентските избори, заяви депутатът от ДБ
Няма да има обща партийна кандидатура за президент заедно с ГЕРБ, заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България".
Ивайло Мирчев, ДБ: "Работим много активно в този процес. Текат срещи организационни по отношение на президентските избори. Надявам се скоро да има новини. Като те ще бъдат, естествено, в посока и да ви отговоря на следващия въпрос – няма да има обща партийна кандидатура заедно с ГЕРБ. С ПП сме на една страница. „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, както и с Форума за демократично действие, гледаме в една посока по отношение на президентските избори. Категорично работим заедно с ПП за президентските избори."
За ролята на бъдещият кандидат-президент Мирчев заяви:
Ивайло Мирчев, ДБ: "Бъдещият кандидат-президент, когато реши, сам ще обяви, че е кандидат. Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещият кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти заедно с ГЕРБ да имаме обща партийна двойка."