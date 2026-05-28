Български турист бил нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като ѝ хвърлил храна

Румънската частна телевизия Антена 1 излъчи клип, на който се вижда как мечка напада български турист на едно от живописните планински шосета в Румъния. Водачът на автомобил с българска регистрация хвърля храна на животното, което е със своето малко, през прозореца на колата.

Мечката похапва, но след това изпада в паника и напада водача. Друг шофьор започва да вдига шум и успява да изплаши мечката, която вероятно опитва да защити малкото си. Инцидентът е станал в района на язовир "Видрару" в Южните Карпати на живописния планински път Трансфъгърашан.

Водачът на автомобила е пострадал. Той се е обърнал към местната жандармерия, която е повикала линейка.

"След прегледа бе констатирано, че има рани от ухапване по лявата ръка. Лицето е в съзнание, сътрудничи", заявиха представители на Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш.

Румънската телевизия напомня, че храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи (1909 евро – 5727 евро).