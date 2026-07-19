Екопътеката към Чипровския водопад е почти непроходима, събира се подписка за спешното ѝ възстановяване

Екопътеката към Чипровския водопад е станала почти непроходима, а жители на община Чипровци и съседните населени места започват подписка с настояване за спешното ѝ възстановяване и поддръжка.

Чипровският водопад е една от емблемите на региона и привлича хиляди туристи от цялата страна. Допреди няколко години маршрутът предлагаше прохлада в летните горещини и възможност за отдих сред природата. Днес обаче преходът до водопада е силно затруднен, а на места – и опасен.

За проблема сигнализират жители на Чипровци, както и на селата Мартиново, Железна и други населени места. Те вече събират подписка, която ще бъде внесена в общинската администрация с искане за незабавни мерки.

Според хората проблемите започват през 2024 г., когато е преустановена поддръжката на асфалтовия път и пешеходната зона. Това съвпада с началото на изграждането на ново водохващане и водопровод.

От община Чипровци обясняват, че проектът е необходим, за да осигури повече питейна вода за местното население. Районът разчита на локален водоизточник и не е свързан с язовир „Среченска бара“, който захранва повечето населени места в областите Монтана и Враца.

Теренът на новото водохващане съвпада с началото на изцяло пешеходния участък от екопътеката. На мястото, където допреди две години е имало гъста букова гора с маси, пейки и заслони за туристите, днес са останали само отсечени дънери. Около пътеката и в коритото на реката са струпани големи купчини клони, а строителството изглежда недовършено, като теренът не е почистен.

По-нагоре по маршрута, в най-стръмната част към водопада, преминаването е затруднено от паднали дървета, гъсти храсти и клони. Инфраструктурата на екопътеката е силно компрометирана. Още в началото на маршрута дървен мост е оставен встрани от реката, вместо да осигурява преминаването, а предпазните парапети липсват.

Единствените следи, че маршрутът съществува, са старите табели и избледнялата маркировка, които лесно могат да бъдат пропуснати и създават риск за туристите.

С подписката си жителите на общината настояват за спешна реакция от институциите и възстановяване на един от най-посещаваните природни обекти в Северозападна България.