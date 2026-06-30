БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на...
Чете се за: 00:35 мин.
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха...
Чете се за: 03:27 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Не разрешиха на тиктокъра Стоян Колев да напусне домашния арест

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
съдът пусна домашен арест тиктокъра стоян колев
Слушай новината

Окръжната прокуратура в Пазарджик е отказала да разреши на тиктокъра Стоян Колев да напусне дома си, където изтърпява мярката за неотклонение „домашен арест“.

Колев е поискал да отсъства от дома си в периода от 19.00 часа на 30 юни до 10.00 часа на 1 юли, за да присъства на обществено събитие в Бургас. Искането му обаче не е било уважено.

Той е обвинен, че на 16 юни 2026 г. на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Според разследването е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила, с което грубо е нарушил обществения ред.

Първоначално, по искане на Районната прокуратура в Пазарджик, Районният съд е постановил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

След обжалване на 25 юни Окръжният съд в Пазарджик е изменил мярката в „домашен арест“. Прокуратурата е настоявала той да остане в ареста, но съдът е постановил домашен арест.

На 30 юни Стоян Колев е поискал разрешение да напусне дома си, за да участва в обществено събитие в Бургас, но Окръжната прокуратура в Пазарджик е отказала искането.

#Стоян Колев #инфлуенсър #домашен арест #мярка за неотклонение

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
3
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
4
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент
5
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
6
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: У нас

Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии
Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии
Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат пробите на РЗИ Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат пробите на РЗИ
Чете се за: 03:07 мин.
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре за "Лукойл" "Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре за "Лукойл"
Чете се за: 03:30 мин.
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой
Чете се за: 00:35 мин.
Бюджетна комисия в НС: Депутатите гласуваха възлагането на трите мащабни одита Бюджетна комисия в НС: Депутатите гласуваха възлагането на трите мащабни одита
Чете се за: 01:07 мин.
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре...
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Европейска делегация в Анкара - ще търси ли ЕС по-тесни връзки с...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ