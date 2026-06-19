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Съдът в Пазарджик остави в ареста тиктокъра Стоян Колев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Колев беше задържан след сигнал за агресивно шофиране на АМ "Тракия"

тиктокърът стоян колев задържан часа провдигнаха две обвинения
Снимка: Стоян Колев/Инстаграм
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По искане на Районна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Стоян Колев, който е обвинен за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила на 16 юни 2026г. Това съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

На 39-годишния мъж е повдигнато обвинение и за това, че е управлявал автомобила след употреба на кокаин.

Определението на съда подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик в тридневен срок.

#агресивно шофиране #Стоян Колев #арест

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