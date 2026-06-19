Съдът в Пазарджик остави в ареста тиктокъра Стоян Колев

По искане на Районна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Стоян Колев, който е обвинен за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила на 16 юни 2026г. Това съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

На 39-годишния мъж е повдигнато обвинение и за това, че е управлявал автомобила след употреба на кокаин.

Определението на съда подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик в тридневен срок.