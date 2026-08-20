Нов незавиден рекорд: Държавният дълг на САЩ надхвърли 40 трилиона долара

Държавният дълг на Съединените щати надхвърли рекордните 40 трилиона долара. Увеличението се дължи на повишените разходи за отбрана и социални програми и растящите лихви по дълга.



Новата рекордна стойност беше достигната само 5 месеца след като през март американският дълг постави предишния рекорд от 39 трилиона долара. Според говорител на Белия дом, администрацията се стреми да ограничи разхищенията, измамите и злоупотребите при федералните разходи и да ускори икономическия растеж, за да намали съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт.

Експерти обаче предупреждават, че достигането на поредния рекорден праг удря сериозно по портфейлите на американците, като оскъпява заемите за жилища и автомобили, води до по-ниски заплати и повишава цените на стоките и услугите.