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Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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руска атака киев жертвите киевския регион унищожени дронове румъния
Снимка: БТА
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Поредна нощ на руски бомбардировки отне живота на най-малко 16 души в Киев и региона. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че "инвестира" в балистични ракети, за да провокира ескалация.

В украинската столица бяха поразени жилищни сгради, детска болница и училище. Атаката е продължила близо 9 часа. Зеленски отново подчерта липсата на противовъздушни системи в Украйна срещу балистични ракети.

Румъния вдигна два изтребителя и хеликоптер заради дрон, който навлезе във въздушното пространство на страната, а по-късно се разби.

Румънските военни унищожиха друг морски дрон в района на платформа за добив на газ в Черно море. Дронът е бил "зареден с експлозиви" и не е с украински произход, уточниха властите.

#руска атака #Киевска област #войната в Украйна #жертви #киев

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