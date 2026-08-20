Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния

Поредна нощ на руски бомбардировки отне живота на най-малко 16 души в Киев и региона. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че "инвестира" в балистични ракети, за да провокира ескалация.

В украинската столица бяха поразени жилищни сгради, детска болница и училище. Атаката е продължила близо 9 часа. Зеленски отново подчерта липсата на противовъздушни системи в Украйна срещу балистични ракети.

Румъния вдигна два изтребителя и хеликоптер заради дрон, който навлезе във въздушното пространство на страната, а по-късно се разби.

Румънските военни унищожиха друг морски дрон в района на платформа за добив на газ в Черно море. Дронът е бил "зареден с експлозиви" и не е с украински произход, уточниха властите.