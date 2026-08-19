Теодор Иванов: Дошли сме да преодолеем ОФИ

Теодор Иванов смята, че ЦСКА дошъл да покаже едно добро лице в първия мач от плейофите в Лига Европа. „Червените“ гостуват на ОФИ Крит в първия мач, а защитникът е на мнение, че те придобиват самочувствие.

Един от лидерите на „армейците“ каза още, че в редиците им вече има играчи с много европейски опит.

"Това са най-хубавите мачове. Ние сме дошли да покажем едно добро лице и с помощта на Господ да преодолеем тима на ОФИ. Времето няма да е много по-различно от предишните мачове. Ние сме адаптирани и не би трябвало градусите да оказват някакво влияние. Победи срещу грандове дават самочувствие и мисля, че ние вече го придобиваме. Освен това имаме играчи с много опит в европейски срещи“, сподели Иванов.