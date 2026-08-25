НА ЖИВО: Народното събрание се събира на извънредно заседание

Народното събрание се събира на извънредно заседание.

В началото на заседанието депутатите ще гласуват окончателно измененията в Закона за държавния служител.

Промените бяха одобрени вчера на второ четене от парламентарната Комисия по правни въпроси. С окончателното им приемане ще приключи и законодателната работа на парламента по ангажиментите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

За по-малко от четири месеца Народното събрание прие изменения в общо седем закона, с които страната ни изпълнява необходимите условия за получаване на последното плащане по Плана.

Втора точка в дневния ред е разглеждането на първо четене на два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.



