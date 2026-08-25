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Частично бедствено положение в община Струмяни заради падналите проливни дъждове (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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Чете се за: 01:32 мин.
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В общината няма вода и ток, прекъсната е и жп линията

частично бедствено положение община струмяни заради падналите проливни дъждове
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Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове от изминалото денонощие.

По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, нанесени са поражения на инфраструктурата. Няма пострадали, нито бедстващи хора.

В Струмяни няма водоснабдяване и електроснабдяване, а жп линията е прекъсната заради проливните дъждове.

"Пострадали частни домове има, това което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали", каза директорът на ГДБПЗН гл. ком. Александър Джартов.

На място има доста екипи на пожарната, доброволци, очакват се военни и горски. На няколко места в района се разчистват наноси и паднали големи дървета.

"На повечето места, където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване, така че има тежка техника, с която ще бъдат извлечени от речното хорито и ще бъдат отстранени, така че това е основната дейност, както и разчистване на наноси, които са в ниската част на Струмяни", поясни Джартов.

В село Илинденци също поражения. Прекъснато е водоснабляването на село Плоски.

#община Струмяни #дъждове #частично бедствено положение

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